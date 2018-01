Suárez en Messi voorkomen eerste nederlaag 29 januari 2018

Suárez en Messi hebben in de slotfase een scheve situatie rechtgezet voor FC Barcelona. Tot dan leek Barça op weg naar z'n eerste nederlaag van het seizoen. John Guidetti had Alaves voor de rust op 0-1 gebracht. Barça zette Alaves na rust met de rug tegen de muur, maar goals bleven uit. Tot Suárez voor de gelijkmaker zorgde. Messi - wie anders - krulde een vrijschop in de slotfase heerlijk binnen. (KDZ)