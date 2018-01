Stybar: "Ik wil meer winnen" 00u00 0

"Hij kan beter", vindt teammanager Patrick Lefevere. "Het móet ook beter", blijft Zdenek Stybar eerlijk met zichzelf. De 32-jarige Tsjech is één van de renners voor wie het zegepad na het afscheid van Tom Boonen wijd openligt. Nu alleen nog in dat gat duiken. "De ploeg doet het super, maar ik wil zélf meer winnen. Daar blijf ik keihard voor werken", aldus Stybar. Na vier topzesnoteringen (waaronder twee tweede plaatsen) in vijf edities lijkt Parijs-Roubaix hem het best te liggen van alle voorjaarsklassiekers. "Dat is zo. Vooral vorig jaar was ik er echt wel dichtbij. Ik reed mijn sprint zoals het moest, maar stuitte helaas op een supersterke Greg Van Avermaet. Na afloop was ik enorm teleurgesteld. Maar ik denk niet dat ik het anders had kunnen of moeten doen." Dit jaar heeft ook Philippe Gilbert zijn zinnen gezet op Roubaix. Wat de interne concurrentie voor Stybar alleen maar groter maakt. "Ik vind dat niet erg. Zo gaat het nu eenmaal in deze ploeg. We starten wel vaker met drie, vier potentiële kopmannen. Het zal dit jaar niet anders zijn. Wat we nodig hebben, is een goed plan, een uitgekiende tactiek. En ja, ook Gilbert kan winnen. Dat deed hij in 2017 ook in de Ronde, terwijl het ook al een poos geleden was dat hij hem nog eens reed. Als hij écht op iets focust, lukt het hem doorgaans ook." De Tour staat niet op Stybars programma. "Ik rijd normaal gezien de Giro. De kasseienrit naar Roubaix? Jammer, ja. Maar er is een specifieke reden waarom ik de Ronde van Italië boven die van Frankrijk verkies. Ken je dat lijstje met renners die in elk van de drie grote ronden minstens één etappe hebben gewonnen? (lacht) Daar wil ik absoluut op." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN