Stybar en Gilbert fit voor zondag 10 april 2019

Zdenek Stybar en Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick.Step) zijn allebei verlost van de maag- en darmproblemen die hen afgelopen zondag krachten kostten in de Ronde van Vlaanderen. "'Phil' keerde voor even terug naar huis, in Monaco. De zachte temperaturen daar zullen hem deugd doen", aldus ploegleider Tom Steels. "Ook 'Styby' is er opnieuw door. Hij heeft nog tot zondag de tijd om volledig te recupereren. Het grote voordeel is dat de renners conditioneel goed zijn. Het was enkel zaak om weer gezond te geraken. En dat is het geval. We maken ons geen zorgen voor zondag." Vrijdag verkent de ploeg de finale van de Helleklassieker. (JDK)