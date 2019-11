Exclusief voor abonnees Stybar crost in Essen KOERS KORT 04 november 2019

Zdenek Stybar keert ook deze winter weer (even) terug in het veld. De Tsjech van Deceuninck-Quick.Step start op zaterdag 7 december in de Ethias Cross van Essen. De drievoudige wereldkampioen reed vorige winter ook vier crossen, maar kon geen toptienplaats behalen. Stybar heeft een band met Essen, zijn vrouw Ine is afkomstig van Essen.

