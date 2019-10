Exclusief voor abonnees STVV 21 oktober 2019

In Sint-Truiden is zondagmiddag Carlo Vanmarsenille, ex-speler van STVV, na een slepende ziekte overleden. Hij werd 61. Middenvelder Vanmarsenille debuteerde voor STVV in het seizoen 1975-1976 en bleef bij de Kanaries tot 1988. STVV speelde toen 13 jaar in eerste klasse. Maar in 1986-1987 dwongen ze met onder meer Marc Wilmots en Danny Boffin alweer de promotie af. (FKS)