STVV 30 januari 2018

00u00 0

Als hij slaagt voor de medische testen wordt Chuba Akpom (22) de volgende drie seizoenen een Kanarie.De Engelse spits komt uit de jeugdopleiding van Arsenal, maar werd begin 2017 verhuurd aan Brighton. Akpom zat zaterdagavond in Genk in de tribune en was gisteren met zijn manager op Stayen. Speler en club zijn rond. Alleen op clubniveau moeten nog enkele details worden afgerond. (FKS)