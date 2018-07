STVV 13 juli 2018

STVV heeft zich versterkt met Hamza Massoudi. De 18-jarige aanvallende middenvelder maakt de overstap van Standard en tekende een contract voor twee seizoenen op Stayen. Tegelijkertijd krijgt STVV wel een opdoffer te verwerken.De club had immers zijn zinnen gezet op de Marokkaanse WK-spits Ayoub El Kaabi, had er ook al een persoonlijk akkoord mee, maar uiteindelijk kiest die nu voor een avontuur in China. Boli heeft een spierblessure. De ernst moet nog blijken, maar mogelijk is hij zes weken out. Ceballos (adductoren) heeft zijn trainingsritme teruggeschroefd. Steppe is even out met een rugblessure. Bezus is voor familiale zaken terug naar Oekraïne. Mogelijk vertrekt hij nog bij STVV. (FKS)

