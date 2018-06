STVV 15 juni 2018

STVV

heeft de Haïtiaanse spits Duckens Nazon (24) van Wolverhampton voor drie jaar vastgelegd. Het is nu wachten op een doorbraak in het dossier van de Guineese middenvelder Ibrahima Sory Sankhon. Ook voor hem ligt een contract van drie jaar klaar. Kylian Hazard (Chelsea) lijkt moeilijk haalbaar. Alexander Debruyn van Lommel is een alternatief. (FKS)