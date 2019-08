Exclusief voor abonnees STVV 10 augustus 2019

Derde doelman Maxime Wenssens zit op de bank tegen Standard. Steppe (ontsteking) geraakt pas over twee weken speelklaar. Herbots is met de nationale U18 in Japan. Nieuwkomer en spits Yuma Suzuki zit voor het eerst in de kern. Endo (Stuttgart?) en Boli (Al-Duhail) staan aan de uitgang, maar zijn wegens gebrek aan andere opties geselecteerd. Sankhon heeft nog een week herstel nodig. (FKS)