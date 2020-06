Exclusief voor abonnees STVV 09 juni 2020

De Spanjaard Carlos Pérez Salvachúa ligt in polepositie om T2 van Muscat te worden. Hij is actief bij Melbourne Victory, de vorige club van Muscat, waar hij nu zaakwaarnemer is en voordien assistent-coach was. Hij heeft ook een verleden bij Villareal en Real Madrid. In tweede instantie wordt ook Darren Davies, assistent-coach van Brisbane Roaren (Aus), genoemd. (FKS)