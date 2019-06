Exclusief voor abonnees STVV 28 juni 2019

00u00 0

heeft met de Japanse club Vegalta Sendai een akkoord over de transfer van doelman Daniel Schmidt. Geboren in de VS (Illinois) heeft deze bijna dubbele meter van 27 de Japanse nationaliteit. Er ligt een contract klaar van drie jaar.

