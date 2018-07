STVV 02 juli 2018

Damien Dussaut is niet mee naar het oefenkamp in Oisterwijk. Hij mag beschikken. Er is interesse uit de Duitse tweede klasse. Samy Mmaee heeft zijn contract voor drie jaar plus optie ondertekend. Het is nog altijd wachten op de Guinese middenvelder Ibrahima Sory Sankhon. (FKS)