Exclusief voor abonnees STVV 02 juli 2019

De deal tussen STVV en de Japanse keeper Daniel Schmidt was al langer rond. Nu is er ook een akkoord met zijn club Vegalta Sendai. Op 13 juli speelt Schmidt er zijn laatste match. Dan reist hij naar België voor de medische testen. De stage in Horst (Nederland) loopt niet rimpelloos. Een dozijn Kanaries kreeg jeuk en uitslag door de processierups. Zij worden dagelijks behandeld. (FKS)