STVV 13 december 2018

Takehiro Tomiyasu en Wataru Endo zijn opgenomen in de 23-koppige kern van de Japanse selectie voor de Asia Cup (5 januari tot 1 februari in de Verenigde Arabische Emiraten). STVV moet zo beide spelers missen in de derby tegen Genk en de uitmatch bij Cercle. Topscorer Daichi Kamada haalde de selectie niet.