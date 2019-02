STVV 23 februari 2019

Jorge Teixeira is twijfelachtig, maar geraakt waarschijnlijk speelklaar. Brys beslist pas vandaag over zijn definitieve selectie. Daarin zeker geen Ceballos, die last heeft van een ontsteking op het been. Na maandag kan die in principe na een laatste test wel weer aansluiten bij de groep. De revalidatie van Wataru Endo (last van hamstrings) zal nog een drietal weken duren. Sylla en Kinoshita geraken steeds beter geïntegreerd in de groep en zullen normaal op de bank starten." (FKS)