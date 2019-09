Exclusief voor abonnees STVV 23 september 2019

Jorge Teixeira stond in extremis niet in de basis. Hij heeft opnieuw last van zijn chronische hamstringblessure. Vandaag wordt de blessure in het ziekenhuis verder onderzocht. De Ridder kreeg in Charleroi last aan de quadriceps, Asamoah verzwikte zijn enkel, net als De Bruyn. (FKS)