STVV 11 april 2018

Gisteren was er overleg met Jonas De Roeck. Nadien hadden beide partijen het over een positieve babbel. Het huidig seizoen en de visie op komend seizoen kwamen aan bod. De Roeck zelf ligt ook volgend seizoen onder contract. Of hij ook aan zet blijft, is nog niet zeker. Boli liep een kneuzing aan de voet op. Teixeira, Legear en Antunes trainden individueel. De Sart sluit vandaag aan. (FKS)