STVV 06 maart 2020

Uit onvrede over de afhandeling van de transfer van Junior Edmilson naar Al Duhail passen CEO Tateishi en voorzitter Meekers voor de officiële receptie en het diner voor de wedstrijd op Sclessin. Ter herinnering: Sint-Truiden diende klacht in tegen Standard bij zowel het parket van Limburg als de FIFA. Volgens de Limburgse club zetten de Rouches een frauduleuze constructie op bij de transfer van Edmilson zodat STVV, dat recht had op een percentage van de doorverkoop, naar eigen zeggen een bedrag van meer dan één miljoen euro misliep. (FDZ/FKS)