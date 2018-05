STVV 19 mei 2018

Legear (trap op voet) is er niet bij tegen Lokeren. Als hij last blijft hebben, trekt hij naar het ziekenhuis voor een scan. Hij liet de club weten dat hij enkel blijft als hij een jaar extra krijgt in zijn contract. Dat loopt tot eind komend seizoen met een jaar optie. Ook Acolatse is er niet bij. Hij heeft last van zijn achillespees. De 18-jarige Thomas Doore ruilt RSC Anderlecht voor STVV. Hij zal zich op Stayen eerst bij de beloften moeten bewijzen.