STVV wil stunten voor vol huis

Voor het eerst sedert lang loopt Stayen vanavond nog eens vol. Bestuur, staf en teamvan STVV zijn gebrand op een stunt en willen zich met een overwinning vastklampen aan de laatste strohalm richting play-off 1. "Maar het wordt ook een unieke kans om ons blazoen wat op te poetsen, de pijnlijke nederlaag in Gent weg te spelen en, vooral ook, om aan klantenbinding te doen", weet voorzitter David Meekers. "Want we verwachten ruim 10.000 supporters. Die hebben recht op nog 'ns een topavondje. En zelfs al wordt het uiteindelijk play-off 2, dan zullen we net zoals vorig seizoen ook in die competitie proberen te knallen."

