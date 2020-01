Exclusief voor abonnees STVV stelt voor... Kostic T1, Muscat niet eens op de bank 04 januari 2020

Een maat voor niets. Dat was de persconferentie op Stayen waar enkel Milos Kostic werd voorgesteld in aanwezigheid van sportief directeur André Pinto, de rechterhand van CEO Takayuki Tateishi, die nog in Japan vertoeft en de supporters opvrolijkte met een persbericht op de clubsite met de slotzin: "we zullen ons best doen om de supporters te plezieren tijdens de volgende wedstrijden." Dan ging zijn T1, Milos Kostic, een stuk verder. "Ik heb het altijd van mijn fysiek en gezonde agressie moeten hebben. En ik weet van mijn tijd bij Lierse dat het hier 'warriors' waren, die bereid zijn om te sterven op het veld. Op die weg wil ik verder gaan." En verder: "Ik kan niks beloven, bekijk het van match tot match, maar mits de juiste houding, kunnen we een eind geraken, en moeten we zelfs play-off 1 nog niet opgeven." Pinto voegde daaraan toe dat de keuze van een mix van nationaliteiten in de staf niet toevallig was. "Voetbal is internationaal, ons team ook, dus dat vraagt een internationale staf." Opvallend: Kevin Muscat, de Australische legende, zal niet op de bank plaats nemen. "Ik ben sportief directeur, hij adviseur, naast mij in de tribune of in de bestuurskamer. Neen, niet op de bank" Muscat en de rest van de staf waren trouwens niet aanwezig op de persconferentie. Zij worden pas na de winterstage voorgesteld. (FKS)

