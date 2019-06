Exclusief voor abonnees STVV start met maar één nieuwkomer 19 juni 2019

Coach Marc Brys verzamelt vandaag om 10 uur een eerste keer zijn troepen in het oefencomplex aan de Sint-Jansstraat. Bij hen maar één nieuwkomer: aanvaller Mathieu Troonbeeckx, die overkomt van KSK Heist. Opvallend ook, maar één Japanner: Wataru Endo. Kamada, Sekine, Koike en Kinoshita zijn vertrokken. Tomiyasu is actief op de Copa América en zal wellicht naar Italië (Bologna?) of Duitsland vertrekken. Ook niet erbij zijn De Petter, Boli en Garcia, die nog volop revalideren. De Sart is actief op het EK U21.

