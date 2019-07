Exclusief voor abonnees STVV-spits en vier vrienden sterven bij crash tegen café 08 juli 2019

Vier jongemannen en een meisje zijn omgekomen bij een crash tegen een leegstaand café in het Limburgse Kortessem. Hun auto boorde zich zaterdagmorgen rond 6.15 uur met hoge snelheid door de muur. De klap was zo hevig dat een deel van de gevel instortte. Eén van de inzittenden was de 19-jarige STVV-spits Mo Nitcheu (foto), die net zijn eerste match had gespeeld met de A-kern van de eersteklasser. Dat was hij gaan vieren in de Hasseltse dancing Versuz. Samen met zijn vrienden trok hij na het feestje richting Maastricht, waar ze zouden overnachten. Maar aan een kruispunt in Kortessem liep het mis. Hun wagen ging van de baan, ramde verscheidene paaltjes en boorde zich door de gevel van een café. "De auto moet bijzonder snel gereden hebben", aldus burgemeester Tom Thijsen.

