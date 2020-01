Exclusief voor abonnees STVV-spits Boli niet naar Anderlecht, wel naar Qatar 09 januari 2020

Anderlecht mag blijven speuren naar een spits. Yohan Boli (26) verliet gisteren het trainingskamp van STVV in San Pedro del Pinatar. Paars-wit werkt daar eveneens z'n stage af, maar Boli kiest voor een meer exotische bestemming. Het Qatarese Al-Rayyan bood drie miljoen euro en kondigde aan dat Boli eerstdaags in de woestijn zijn medische testen gaat afleggen. STVV, waarvoor Boli 43 keer in 128 wedstrijden scoorde, krijgt zo wat het wil. Boli zou in juni namelijk einde contract zijn en de club dus transfervrij kunnen verlaten, maar door de aanvaller nu al te verkopen, krijgen de Kanaries nog een mooie transfersom. Anderlecht, dat ook sprak met de makelaar van de Ivoriaan, kon (of wilde) die inspanningen niet leveren. Sportief directeur Verschueren blijft wel op zoek naar offensieve versterking. (PJC/FKS/NVK)

