STVV sluipt top 6 binnen na 1ste zege in 11 duels 24 januari 2018

00u00 0

Na tien matchen op rij zonder winst pakte STVV nog eens de volle buit en sluipt het team van Jonas De Roeck weer op kousenvoeten de top zes binnen. Opvallend was dat de Kanaries niet meer wonnen sedert Kotysch in de match tegen Club Brugge met een kuitbeenbreuk uitviel. Dat was 29 oktober. Bijna drie maanden later valt de eerste winst van de Kanaries samen met het wederoptreden van de Duitser. Toeval, vroegen we hem? "Zeg jij het maar", lachte Kotysch. "Maakt niet uit. Het belangrijkste is dat we vandaag opnieuw aanknopen met een overwinning. Dat was broodnodig als we nog iets wilden betekenen dit seizoen."

