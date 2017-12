STVV nog steeds zesde dankzij 'olympische goal' Bezus 00u00 0

In de slotminuut draaide Roman Bezus een corner rechtstreeks binnen. Zijn 'olympische goal' was goed voor een punt. Daardoor houden de Kanaries de zesde plaats vast en dit ondanks acht matchen op rij zonder winst. "Ook op training draai ik de corners al eens rechtstreeks binnen", lachte Bezus. "Toen ik die kleine (Collins Fai, red.) de eerste paal zag afdekken, kwam het in me op om het eens te proberen. Wat ging hij toch mooi binnen. Al moet ik toegeven dat bij zulke trappen ook altijd 50% geluk is gemoeid. Maar wat maakt het uit? Dit is mijn kerstgeschenk voor de supporters. Zij blijven fantastisch." Roman Bezus ambieert nu een basisplaats tegen Antwerp, morgen. "Ik hoopte ook tegen Standard aan de aftrap te staan. Maar wat pijn in de adductoren gooide afgelopen week roet in het eten. Nu wil ik nog één keer voluit gaan en tegen Antwerp de volle buit pakken. Daarna kan ik eindelijk naar mijn familie in Oekraïne. Voor even toch. Ook dat is genieten geblazen." (FKS)

