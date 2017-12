STVV nog in top 6, spelers gefrustreerd 00u00 0

Ondanks een 6 op 27 staat STVV nog altijd in de top 6. Maar dat nam niet weg dat de spelers zwaar ontgoocheld en gefrustreerd waren en ook kritiek spuiden. Vooral het feit dat het team week na week door elkaar wordt gehaald kon op niet veel bijval rekenen van een aantal hoofdrolspelers. Anderen zochten elders naar oorzaken. "Dit was de match te veel. We zijn gewoon moe", liet Legear zich ontvallen. "Als we hier zo mee doorgaan, zal de top zes snel weg zijn. Dit was gewoon slecht", foeterde Botaka. (FKS)

