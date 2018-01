STVV na 4 op 6 voluit voor top zes 29 januari 2018

00u00 0

Ondanks het feit dat STVV enkele kwakkelmaanden achter zich heeft, staat het nog altijd met een voet in play-off 1 en zorgt de recente 4 op 6 en zeker het gelijkspel bij aartsrivaal Genk toch voor bijzonder veel vertrouwen. "Dat gelijkspel bij Genk smaakt als een overwinning", glunderde Sascha Kotysch. "Temeer omdat de directe inzet van de match de zesde plaats was. Dat we na Standard ook Genk konden afhouden, sterkt ons in het vertrouwen dat zij niet beter zijn dan wij en dat we voluit kunnen gaan voor play off 1. Ik besef dat ons programma met matchen tegen Gent, Anderlecht, Charleroi en Brugge niet van de poes is. Maar het verleden heeft al meermaals uitgewezen dat dit soort matchen ons het best liggen. Het zijn ook die matchen waar je het als speler voor doet. Laat maar komen." Uitblinker Casper De Norre zat op dezelfde golflengte.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Genk

sport

sportdiscipline

voetbal