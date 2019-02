STVV laat kleedkamer altijd kraaknet achter (want het moet van Japanse eigenaars) 18 februari 2019

Op het laatste WK voetbal haalden de Japanners de wereldpers toen ze, na hun nederlaag tegen de Rode Duivels, de kleedkamer kraaknet achterlieten. Nu maakt eersteklasser STVV zich op dezelfde manier populair bij alle tegenstanders. Geen toeval natuurlijk, want de Truiense bazen zijn Japanners. Bij Zulte Waregem waren ze afgelopen weekend alvast onder de indruk. "Nooit gezien", zei de materiaalmeester over de bezoekerskleedkamer, die er spic en span bijlag na de passage van de Limburgers. "Natuurlijk heeft de Japanse cultuur hiermee te maken", bevestigt Tom Van den Abbeele, sportief manager bij STVV. "Uit respect voor onze tegenstrevers en alle vrijwilligers die elke week belangeloos de handen uit de mouwen steken, maken we hier een punt van. In de hele club, te beginnen van bij de jeugd."

