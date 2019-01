STVV heeft vervanger De Norre beet 18 januari 2019

00u00 0

STVV heeft zich voor 2,5 seizoenen verzekerd van de diensten van de Japanse spits Kinoshita Kosuke (24) van de Zweedse tweedeklasser Halmstads BK. Hij trainde gisteren een eerste keer mee. Het risico bestaat wel dat hij als niet EU-burger pas over een maand speelgerechtigd geraakt. De Sloveense jeugdinternational en linksback Erik Gliha (21) van NK Aluminij, een eersteklasser uit zijn thuisland, is de vervanger Casper De Norre. Hij tekende een contract voor 1,5 seizoen. Stayen heeft zin in de Limburgse derby. STVV - Genk zal voor een (quasi) vol huis plaatsvinden. Gisteren waren er nog maar een paar honderd tickets ter beschikking. (FKS/SJH)