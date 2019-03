STVV-fans bezorgd over 'Gentse' ref voor beslissende wedstrijd 13 maart 2019

Scheidsrechter Bram Van Driessche (33) moet de cruciale wedstrijd STVV-Gent in goede banen leiden. Die match beslist zondag voor beide ploegen over deelname aan play-off 1 of play-off 2. Alleen stellen de Limburgse supporters zich vragen bij de onpartijdigheid van Van Driessche. "Dat Van Driessche een Oost-Vlaming is, aangesloten is bij de Gentse club Sint-Denijs Sport en vorig seizoen door STVV nog gewraakt werd na enkele 'dubieuze' beslissingen tijdens Club Brugge-STVV van 29/10/2017, zint ons niet, zijn aanduiding is allerminst een verstandige beslissing", luidt het vanuit het Supportersverbond van STVV. De club zelf gaat niet mee in die redenering. "We leggen ons neer bij de keuze voor Bram Van Driessche", zegt voorzitter David Meekers. "We gaan er immers vanuit dat hij zijn beslissingen, net zoals de andere scheidsrechters, in eer en geweten neemt." De bond is alleszins niet van plan om een andere ref aan te duiden. Van Driessche floot dit seizoen ook de kwartfinale van de beker tussen STVV en Gent (1-3). Op zijn beslissingen kon toen niets worden aangemerkt. (FKS/NVK)

