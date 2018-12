STVV - AA Gent topaffiche Kwartfinales beker 06 december 2018

Gejuich en gevloek bij de loting voor de kwartfinales. Zo staat AA Gent voor een lastige verplaatsing naar het kunstgras van Sint-Truiden. Ook KV Oostende heeft reden tot klagen. Hen wacht over twee weken een verre midweektrip naar Eupen. KV Mechelen - KV Kortrijk is misschien wel de meest onvoorspelbare confrontatie. Tot slot kan RC Genk luidop beginnen te dromen van een nieuwe trip naar de Heizel. Zij trekken naar de winnaar van het duel tussen Union en Knokke. De kwartfinales worden op 18, 19 en 20 december gespeeld in één wedstrijd. (VDVJ)