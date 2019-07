Exclusief voor abonnees STVV 1 Lommel 2 18 juli 2019

STVV, doorlopend baas maar tegelijk inspiratieloos, hielp Lommel in de eerste helft aan een 0-2-voorsprong via een flater van doelman Schmidt en een onnodige strafschopfout van Endo. In de tweede helft kon Boli milderen. De Congolese tester Nathan Idumba (20) maakte geen goede indruk. Steppe verlengt zijn contract met twee jaar tot 2022. (FKS)