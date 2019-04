Exclusief voor abonnees Stuyven praatte uur met psycholoog 03 april 2019

De opluchting was zondag groot bij Trek-Segafredo. Eindelijk kwam de ploeg nog een keer positief in beeld: eerst zaten ze met vier man mee in de grote waaier - Degenkolb, Stuyven, Pedersen en Theuns -, daarna spurtte Degenkolb naar de tweede plaats in Wevelgem. "We hebben dat echt gevierd", vertelt Jasper Stuyven in een column in Het Nieuwsblad. De Vlaams-Brabander putte er moed uit. Dat was nodig, want na de E3 zat hij er "mentaal door", zegt hij. Stuyven, die vorig voorjaar overal in de top tien eindigde, spreekt over "een dieptepunt in zijn carrière":

