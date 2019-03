Exclusief voor abonnees Stuyven en Trek-Segafredo ontgoochelen 30 maart 2019

00u00 0

Vooraf aangekondigd als één van de blokken die het Deceuninck-Quick.Step moeilijk kon maken, maar gisteren in geen velden of wegen te bespeuren. Trek-Segafredo heeft er een E3 op zitten om snel te vergeten. De ploeg had met Jasper Stuyven, John Degenkolb en Mads Pedersen drie kopmannen. Degenkolb kwam van die drie als eerste binnen op een 22ste plaats. Bijna drie minuten na winnaar Zdenek Stybar. Jasper Stuyven kwam in dezelfde tijd over de meet op een ontgoochelende 58ste plaats. Achter de naam van Pedersen - vorig jaar nog tweede in de Ronde van Vlaanderen - dan weer DNF. Did not finish. "Dit zijn moeilijke momenten voor de ploeg", liet Stuyven na de wedstrijd weten. "We moeten geduldig zijn en daarna zullen de resultaten volgen." (DMM)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen