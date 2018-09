Stuyven en Naesen klaar om te knallen in Canada 03 september 2018

Jasper Stuyven sprintte net na Ackermann naar de tweede plaats in de Brussels Cycling Classic. Even voordien toonde Oliver Naesen zich in een vlucht van meer dan 150 kilometer. De twee Belgen reizen dus met veel vertrouwen af naar Canada voor het tweeluik Québec (7/9) en Montréal (9/9). "Die wedstrijden passen nog beter bij mijn mogelijkheden, al zal de concurrentie in Canada nog sterker zijn dan in Brussel", aldus Stuyven. "Er is nog progressiemarge, want zaterdag had ik zeker niet mijn allerbeste dag. Als ik moest opschuiven, kon ik dat. In Canada zal ik ook de forcing moeten kunnen voeren."

