Stuyven dicht bij contractverlenging 12 mei 2018

Ondanks de ruime interesse binnen het WorldTourpeloton, blijft Jasper Stuyven zijn huidige team Trek-Segafredo zo goed als zeker trouw, zo werd vernomen in de brede entourage van de Amerikaanse formatie. Beide partijen zijn nog slechts een zucht verwijderd van een nieuwe contractdeal. Stuyven maakte in 2014 zijn profdebuut bij Trek en reed sindsdien voor geen enkele andere werkgever. In 2017 moest hij in het gedeelde kopmanschap met John Degenkolb in de Vlaamse klassiekers nog het onderspit delven, maar het afgelopen voorjaar haalde hij duidelijk de bovenhand met liefst zeven toptienplaatsen. Stuyven herneemt zondag in de Ronde van Californië (13-19 mei), blijft na afloop in de States voor een hoogtestage en rijdt vervolgens de Ronde van Zwitserland (9-17 juni) en het BK in Binche (24 juni) met het oog op een Tourselectie. (JDK)