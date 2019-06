Exclusief voor abonnees Stuurt Tottenham medaille op naar Dembélé? 01 juni 2019

40 medailles elk krijgen ze straks van de UEFA. Gouden of zilveren exemplaren. 't Is dan aan Tottenham en Liverpool om uit te maken wie er allemaal één krijgt. Uiteraard horen Alderweireld, Vertonghen, Mignolet en Origi daarbij, maar er is nóg een landgenoot die recht heeft op een medaille: Moussa Dembélé (31). De middenvelder speelde voor Nieuwjaar 163 minuten in deze CL-campagne. Na de groepsfase ruilde Dembélé Tottenham in voor een Chinees avontuur bij Guangzhou R&F. (NP)