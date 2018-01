Stuntman bellen? Niet als je Tom Cruise heet 00u00 0

In augustus brak hij nog zijn enkel op de set van de zesde 'Mission: Impossible'-film, maar dat houdt Tom Cruise niet tegen. Zijn eigen stunts moet en zal de intussen 55-jarige acteur zelf doen. En dus liep hij dit weekend alweer vrolijk over de daken van enkele Londense gebouwen. Cruise trok hoog op de Blackfriars Railway Bridge, een spoorbrug over de Theems, een sprintje van enkele tientallen meters. De acteur lijkt naar een helikopter te rennen. Honderden fans stonden vanop de begane grond toe te kijken. Tijdens het filmen werd het Londense verkeer zelfs even tegengehouden. Vorige zomer moesten de opnames van 'Mission: Impossible 6' nog worden stilgelegd nadat Cruise de overkant niet haalde toen hij van het ene naar het andere gebouw wilde springen. Hij brak z'n enkel, maar die blessure lijkt al lang vergeten. (KDL)

