Stunten Flipkens en Van Uytvanck in Miami? 22 maart 2018

Leuke prestaties van de Belgische dames op de Miami Open. Na Elise Mertens (WTA 21), die als reekshoofd een 'bye' had, en Alison Van Uytvanck plaatste ook Kirsten Flipkens (WTA 71) zich dinsdagnacht voor de tweede ronde op Key Biscane. De 32-jarige Kempense versloeg knap Mihaela Buzarnescu (WTA 39) met 6-2, 6-3. Hierdoor mag Flipkens vandaag tegen titelverdedigster en elfde reekshoofd Johanna Konta (WTA 14) de baan op. Van Uytvanck staat ook voor een moeilijke horde: Agnieszka Radwanska (WTA 32) was niet voor niets ooit het nummer twee van de wereld. Mertens speelt morgen tegen de Amerikaanse wildcard Bernarda Pera (WTA 105), hun eerste ontmoeting. Serena Williams is uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor in twee korte sets (6-3 en 6-2) van de Japanse Osaka.

