Stunt van Goffin en co tegen Spanje?

Australië plaatste zich gisteren met een grote dosis geluk - in het beslissende dubbelspel moesten Kyrgios en De Minaur vier matchpunten afweren tegen Groot-Brittannië - als eerste land voor de halve finale van de ATP Cup. Na afloop waren de Aussies al volop aan het speculeren wie ze als eerste man tegen Rafael Nadal zouden laten uitkomen en wie dan tegen Roberto Bautista Agut zou moeten spelen. Alsof Spanje vandaag niet eerst nog voorbij België moest in de kwartfinale! Om maar te zeggen dat er niet veel kenners geld inzetten op een stunt van David Goffin en co. "Wij gaan naar Sydney met veel vertrouwen want we hebben nog geen match verloren", zei Nadal na drie keer 3-0 tijdens de poulefase. "Maar in de kwartfinale treffen we een sterke tegenstander. Ik hoop dat ik klaar ben om mijn niveau nog wat op te krikken." De nummer één van de wereld weet dat Goffin erop gebrand zal zijn om zijn goede prestatie tegen Dimitrov te herhalen. Tegen Nadal won de Luikenaar nog maar één keer in vijf duels - op de Masters in Londen in 2017 - maar Goffin heeft het voordeel dat hij de voorbije tien dagen drie matchen speelde in de Ken Rosewall Arena van Sydney terwijl 'Rafa' pas donderdagavond aankwam vanuit Perth. Desalniettemin zal het een zware opdracht worden, zeker ook voor speler-kapitein Steve Darcis - of laat die Kimmer Coppejans debuteren? - in de eerste wedstrijd van de dag tegen toptienspeler Bautista Agut. Nog het vermelden waard: zeven van de acht kwartfinalisten van deze eerste editie van de ATP Cup zijn dezelfde als in de finalefase van de Davis Cup in Madrid zes weken geleden, enkel België nam de plaats in van Duitsland. Eindwinnaar toen? Spanje. (FDW)

