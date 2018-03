Stunt op Standard nodig 2x gelijk 9x verloren 01 maart 2018

Volgens Aad de Mos heeft KV Mechelen zaterdag minstens een punt nodig op Standard. Er zijn verplaatsingen die de Mechelaars beter liggen dan die naar Luik. Sinds Malinwa in 2007 weer op het hoogste niveau speelt, kon het er slechts twee keer gelijkspelen. In de overige negen confrontaties ging het steevast onderuit - veelal met 2-0 of 3-0. Wie weet haalt Van Wijk hier nog wat extra motivatie uit. In de trant van: "Kom mannen, we gaan eens bewijzen dat we hier wél kunnen winnen!" (NP)