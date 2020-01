Exclusief voor abonnees Stunt Maaseik weer tegen Kazan? 29 januari 2020

00u00 0

Maaseik neemt het vanavond in zijn vierde groepswedstrijd op in en tegen het Russische Kazan. De viervoudige winnaar van de Champions League is logischerwijs favoriet, maar omdat Maaseik midden december zichzelf en de hele volleybalwereld verbaasde door Kazan te verslaan, is een nieuwe stunt niet uitgesloten. Al zal Maaseik dan wel sterker voor de dag moeten komen dan in de verloren competitietoppers tegen Aalst en Roeselare. "Het wordt geen makkelijke opdracht, maar met de juiste ingesteldheid, is er veel mogelijk", klinkt het bij Jonas Kvalen, die in Maaseik de geblesseerde Lou Kindt verving. Kindt is intussen opnieuw inzetbaar. (KWP)