Exclusief voor abonnees Stunt Gauff (15) ook tegen Halep? 08 juli 2019

Manic Monday op Wimbledon en dan worden alle achtste finales afgewerkt. Daaronder ook de vijftienjarige Coco Gauff (WTA 301) tegen de ex-nummer één van de wereld Simona Halep (WTA 7). Het sprookje van deze supersensatie - haar match tegen Hercog in de derde ronde was de meest bekeken Wimbledon-wedstrijd op de BBC - blijft maar duren. "Ze doet alles goed", zei Serena Williams (WTA 10), die vandaag zelf Carla Suarez Navarro (WTA 31) treft. "Ik moet haar geen advies geven. Ik denk dat er sommige vijftienjarigen zijn, zoals ik ooit, die totaal niet zouden weten wat te doen eens op Wimbledon. En dan heb je Coco die er volledig klaar voor is. Ze zit op een ander niveau." (FDW)

