Stukje oor kwijt na ruzie op feestje 29 januari 2018

Bij een uit de hand gelopen ruzie op een feestje in Aalst is een 29-jarige man vrijdagnacht een deel van zijn oor kwijtgeraakt. Eerder op de avond had Nick Blanckaert al ruzie met z'n aanvaller. "Hij zei dat ik me racistisch had uitgelaten", vertelt Nick. "Ik reageerde niet, want ik ben geen vechtersbaas en zeker geen racist." Toen hij wou vertrekken, werd hij aangevallen. "Plots voelde ik tanden in mijn oor en kraakte alles", zegt Nick. In het ziekenhuis hoorde hij dat een stuk van zijn oorlel eraf was, iets wat enkel via plastische chirurgie opgelost kan worden. De twintiger diende een klacht in bij de politie. (KBD)