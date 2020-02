Exclusief voor abonnees Stuk van Trumps muur omgewaaid 01 februari 2020

In Calexico, een stad in Californië op de grens met Mexico, is een deel van de daar nog in aanbouw zijnde grensmuur omgewaaid. De stalen panelen vielen in de richting van de Mexicaanse stad Mexicali omver. Volgens mediaberichten was het beton waarin de panelen verankerd waren, nog niet helemaal hard. De muur op de ruim 3.100 kilometer lange grens met Mexico is een van de verkiezingsbeloftes van president Donald Trump. "We bouwen een grote, wondermooie, nieuwe muur!", zo tweette die vorige zomer nog. De nu omgevallen panelen vervingen naar verluidt wel een afsluiting die er ook vóór Trump al stond.

