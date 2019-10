Exclusief voor abonnees Studio Brussel zendt met 7 andere stations Europese danceshow uit 09 oktober 2019

00u00 0

Deze vrijdag is op Studio Brussel 'Europe's Biggest Dance Show' te horen, een zeven uur durend radioprogramma dat integraal wordt uitgezonden in liefst zeven Europese landen tegelijk. Elk land maakt één uur radio, dat dus ook in de andere landen te horen zal zijn. De danceshow start om 20 uur en gaat door tot zaterdagochtend 3 uur. Studio Brussel slaat daarvoor de handen in elkaar met zeven radiostations: BBC Radio 1 in het Verenigd Koninkrijk, SR P3 in Zweden, WDR Eins Live en RBB Fritz in Duitsland, RTÉ 2FM in Ierland, Mouv' in Frankrijk en NPO 3FM in Nederland. Om 20 uur trapt Annie Mac namens BBC Radio 1 'Europe's Biggest Dance Show' af met exclusieve mixen en interviews met de grootste acts uit het Verenigd Koninkrijk. Studio Brussel-dj Jeroen Delodder mag namens België het vierde uur presenteren, en zal dus tussen 23 uur en middernacht in heel Europa te beluisteren zijn. Volgens de BBC zal de show een slordige 18 miljoen luisteraars hebben. (MVO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen