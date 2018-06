Studio Brussel moet na twee jaar weer Qmusic voorlaten 28 juni 2018

00u00 0

Kleine revolutie in het radiolandschap. Voor het eerst in ruim twee jaar springt Qmusic over Studio Brussel en wordt zo de tweede grootste Vlaamse radiozender. Qmusic haalt 12,4%, StuBru blijft steken op 11,2%. Radio 2 is de grote slokop met ruim 30% van alle luisteraars ouder dan 12. De luistercijfers zijn voor het eerst samengesteld op basis van een vernieuwde, meer accurate meting en bestrijken de periode van 2 januari tot en met 6 mei van dit jaar. Uit de meting blijkt dat 'Sam, Heidi en Wim', de ochtendshow op Qmusic, het populairste ochtendprogramma is bij 'jongeren' tussen 18 en 44 jaar. Op de werkvloer is Qmusic de meest beluisterde zender. MNM is dan weer de populairste jongerenradio, Radio 1 en Klara blijven stabiele doelgroepzenders. Joe scoort in de doelgroep 35- tot 54-jarigen 12,9%, classics-zender Nostalgie haalt daar 9,8%. Alle VRT-radiozenders samen bereiken elke dag 3,2 miljoen Vlamingen. De twee Medialaan-zenders zijn goed voor 1,3 miljoen. (MC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN