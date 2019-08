Exclusief voor abonnees Studio 100 zoekt pleeggezinnen 30 augustus 2019

Opvallende samenwerking tussen Studio 100 en Pleegzorg Vlaanderen: samen starten ze een campagne om nieuwe pleeggezinnen te vinden in Vlaanderen. De families moeten een warm nest bieden aan kinderen die voor korte of lange tijd niet meer bij hun eigen mama of papa kunnen blijven. "Er is best wel wat nood aan pleeggezinnen - dat mag gezien de wachtlijsten in de jeugdzorg niet verbazen", zegt Jan Brocatus van Pleegzorg Vlaanderen. "Omdat voor elke plaatsing een goede match noodzakelijk is, staat er eigenlijk geen rem op het aantal kandidaat-pleeggezinnen dat zich mag aanmelden."

