Studio 100 recycleert oude hits in opvolger van 'Ghost Rockers' 27 juni 2018

Ketnet pakt vanaf maandag 3 september uit met 'Campus 12'. Die gloednieuwe Studio 100-reeks is de opvolger van 'Ghost Rockers', dat na vier seizoenen is stopgezet. 'Campus 12' speelt zich af in de volkse bokswereld enerzijds en de elitaire zang- en theaterwereld anderzijds. Om een mysterieuze verdwijning op te lossen moeten twee tienerkinderen, elk met een totaal verschillende achtergrond, noodgedwongen samenwerken. Ook de muziek speelt een belangrijke rol in de jongerenserie. Het koor uit 'Campus 12' zal de grootste Studio 100-hits in een Engelstalig jasje steken. Zo klinkt 'Jij bent de bom' van K3 plots als 'You're the bomb' en wordt 'Vrije val' van Spring 'Give it all'. "Ik ben volop de 'nieuwe' teksten uit het hoofd aan het leren", vertelt de 16-jarige hoofdrolspeelster Nina Rey, die Louise vertolkt. "Maar het handige is dat ik die melodieën natuurlijk al ken. Ik ben opgegroeid met Studio 100 en maakte deel uit van hun zangkoor." Voor het moederbedrijf achter 'Samson & Gert' is het trouwens de eerste keer dat het Engelstalige liedjes maakt. Later dit jaar verschijnt er ook een eerste album van 'Campus 12'. Plannen voor een tournee zijn er niet, maar Studio 100 kennende zullen we de cast binnenkort wel aan het werk kunnen zien op verschillende podia. Ook Hilde De Baerdemaeker en Mathias Sercu spelen mee in de reeks, maar zij zingen niet. (CD)

